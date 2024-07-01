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Пожар в летнем кафе потушили в Уральске

Сегодня, 12:08
АВТОР
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мчс рк Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: мчс рк

Огнеборцы города Уральск ликвидировали загорание в летнем кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, пострадавших нет, причина устанавливается.

"В ЗКО на территории одного из парков произошло возгорание летнего кафе и кровли близ расположенного административного здания парка на общей площади 305 кв.м.

Силами спасателей пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

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