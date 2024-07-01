Пожар в летнем кафе потушили в Уральске

Огнеборцы города Уральск ликвидировали загорание в летнем кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, пострадавших нет, причина устанавливается.

"В ЗКО на территории одного из парков произошло возгорание летнего кафе и кровли близ расположенного административного здания парка на общей площади 305 кв.м.



Силами спасателей пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.