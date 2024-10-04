Пожар в ледовой арене произошёл в Актобе

Сегодня, 18:23

Сегодня, 18:23

В Актобе пожарные ликвидировали возгорание в Ледовой арене, передаёт BaigeNews.kz.

На месте ЧС выяснилось, что в сушильном помещении загорелась спортивная одежда.

От огня пострадала площадь в 17 квадратных метров. Люди смогли эвакуироваться.