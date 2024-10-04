  • 4 Октября, 19:57
  • BAIGENEWS

Пожар в ледовой арене произошёл в Актобе

Сегодня, 18:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: МЧС РК

В Актобе пожарные ликвидировали возгорание в Ледовой арене, передаёт BaigeNews.kz.

На месте ЧС выяснилось, что в сушильном помещении загорелась спортивная одежда. 

От огня пострадала площадь в 17 квадратных метров. Люди смогли эвакуироваться.

 

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