Пожар в ледовой арене произошёл в Актобе
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
145Фото: МЧС РК
В Актобе пожарные ликвидировали возгорание в Ледовой арене, передаёт BaigeNews.kz.
На месте ЧС выяснилось, что в сушильном помещении загорелась спортивная одежда.
От огня пострадала площадь в 17 квадратных метров. Люди смогли эвакуироваться.
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