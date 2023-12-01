Пожар в квартире устроили дети в Степногорске
Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52Сегодня, 22:52
94Фото: ДЧС Акмолинской области
Двоих детей спасли из пожара в Степногорске. Из горящей квартиры их эвакуировали через окно по автолестнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о ЧП поступило в 16:35.
На вызов в многоэтажку прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. В задымлённой квартире пожарные обнаружили двухлетнего и семилетнего ребёнка.
С третьего этажа спасатели вынесли их на руках и спустили на землю по автолестнице, отдали им свои куртки и отнесли греться в машины.
Возгорание ликвидировали за 17 минут. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – детская шалость с огнём.