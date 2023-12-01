Пожар в квартире устроили дети в Степногорске

Двоих детей спасли из пожара в Степногорске. Из горящей квартиры их эвакуировали через окно по автолестнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило в 16:35.

На вызов в многоэтажку прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. В задымлённой квартире пожарные обнаружили двухлетнего и семилетнего ребёнка.

С третьего этажа спасатели вынесли их на руках и спустили на землю по автолестнице, отдали им свои куртки и отнесли греться в машины.

Возгорание ликвидировали за 17 минут. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – детская шалость с огнём.