Пожар в крупном ТРЦ Атырау локализовали
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
87Фото: МЧС РК
Огонь, охвативший ТРЦ "Baizaar" в Атырау, удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными легковоспламеняющимися материалами. Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания", — говорится в сообщении.
Напомним, по предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания. Из горящего здания огнебоцы эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. На месте происшествия создан штаб.
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