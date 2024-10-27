Пожар в крупном ТРЦ Атырау локализовали

Огонь, охвативший ТРЦ "Baizaar" в Атырау, удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Тушение пожара осложняется сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными легковоспламеняющимися материалами. Силами МЧС проводится работа по полной ликвидации горения, а также разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания", — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания. Из горящего здания огнебоцы эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. На месте происшествия создан штаб.