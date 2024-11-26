  • 26 Ноября, 19:58
  • BAIGENEWS

Пожар в колледже произошёл в Семее

Студенты успели эвакуироваться самостоятельно.

Сегодня, 18:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: МЧС РК

Возгорание потушили пожарные на первом этаже колледжа, расположенного на улице Морозова в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили горение мебели и деталей потолка в кабинете.

До приезда сотрудников МЧС все студенты и персонал самостоятельно вышли на улицу. 

Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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