Пожар в колледже произошёл в Семее
Студенты успели эвакуироваться самостоятельно.
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
127Фото: МЧС РК
Возгорание потушили пожарные на первом этаже колледжа, расположенного на улице Морозова в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили горение мебели и деталей потолка в кабинете.
До приезда сотрудников МЧС все студенты и персонал самостоятельно вышли на улицу.
Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
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