Пожар в колледже произошёл в Семее

Возгорание потушили пожарные на первом этаже колледжа, расположенного на улице Морозова в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили горение мебели и деталей потолка в кабинете.

До приезда сотрудников МЧС все студенты и персонал самостоятельно вышли на улицу.

Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.