В администрации Казахстанско-Британского технического университета сделали заявление после пожара, произошедшего накануне ночью, передаёт BaigeNews.kz.

"Этой ночью на четвёртом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошло возгорание. Действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы пожар был оперативно локализован и устранен. Пострадавших нет. В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников", — говорится в сообщении.

В университете также уточнили, что информация о формате и расписании учебных занятий будет направлена студентам в ближайшее время.

Напомним, пожару в здании КБТУ в Алматы был присвоен повышенный третий ранг. Процесс тушения был осложнён особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. По данным МЧС, к тушению возгорания были привлечены 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы.