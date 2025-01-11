В Алматы увеличили число задействованных в тушении пожара в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, на месте пожара создан оперативный штаб.

"Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работают 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы", – сообщает МЧС.

В здании КБТУ горит чердачное помещение. Пожару присвоен повышенный третий ранг.