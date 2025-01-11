Пожар в КБТУ: к тушению привлечены дополнительные ресурсы
На месте пожара создан оперативный штаб.
Вчера, 23:58
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Вчера, 23:58Вчера, 23:58
258Фото: МЧС РК
В Алматы увеличили число задействованных в тушении пожара в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным ведомства, на месте пожара создан оперативный штаб.
"Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работают 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы", – сообщает МЧС.
В здании КБТУ горит чердачное помещение. Пожару присвоен повышенный третий ранг.
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