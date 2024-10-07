Пожар в Карагандинской области: Прекратить сбор помощи для спасателей призвал аким

Аким Каркаралинского района, где вторые сутки бушует пожар, охвативший 35 тысяч гектаров местности, обратился к землякам, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что в селе Теректы развёрнут оперативный штаб по ликвидации пожара.

"На месте нахожусь я и заместитель акима области. Задействованы 386 человек, 64 единицы техники, воздушные суда МЧС и МО. Дорогие земляки! Сейчас в соцсетях появляются различные призывы в организации помощи, разных сборов. Хочу вас предупредить, что неорганизованная помощь без координации ответственных лиц может представлять опасность для вас и вашего здоровья. На данный момент сил и средств хватает. Еда и место для отдыха бойцов, ГСМ полностью обеспечивается. В случае необходимости, уважаемые жители, мы сделаем обращение", - сказал он.

По словам акима, пожарные работают круглосуточно.

"Прошу не поддаваться панике и не верить слухам. Всю информацию МЧС и ДЧС публикует по мере обновления", - заключил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Әділжан Арғынов (@adilzhan_argynov)

Возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.