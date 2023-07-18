Пожар в Карагандинской области: огонь тушат с помощью вертолёта

В Карагандинской области продолжается тушение природного пожара на территории горного массива в Шетском района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Общая площадь составляет ориентировочно 150 гектаров, из них ликвидировано 120-130 гектаров. Продолжается тушение очагов горения на ориентировочной площади 20-30 гектаров. Всего в ликвидации пожара задействованы 139 человек и 20 единицы техники подразделений ДЧС, МИО лесхоз, ДПФ и один вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас", - говорится в сообщении.