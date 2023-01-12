Пожар в кафе в центре Алматы: стали известны подробности происшествия

Фото: ДЧС Алматы

Уточнённую информацию о пожаре в центре Алматы сообщили в ДЧС. Из жилого дома, на нижних этажах которого расположены кафе, эвакуировали 60 человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на проспекте Абая, 89.

"Пожар начался в пристройке (кухня) двухэтажного кафе "Тмин", расположенном на первом и втором этажах дома. После огонь перекинулся на квартиру на третьем этаже и частично на кровлю дома. В 16:31 пожар ликвидирован. Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческое площади", - сообщили в ДЧС.

Общая площадь пожара составила 310 квадратных метров.

Силами ДЧС в ходе тушения спасено два человека - 97-летняя бабушка и ребёнок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей.