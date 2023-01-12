open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Пожар в кафе в центре Алматы: стали известны подробности происшествия
ДЧС Алматы Вчера, 18:07
652
Вчера, 18:07
652
Фото: ДЧС Алматы

Пожар в кафе в центре Алматы: стали известны подробности происшествия

Уточнённую информацию о пожаре в центре Алматы сообщили в ДЧС. Из жилого дома, на нижних этажах которого расположены кафе, эвакуировали 60 человек, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на проспекте Абая, 89.

"Пожар начался в пристройке (кухня) двухэтажного кафе "Тмин", расположенном на первом и втором этажах дома. После огонь перекинулся на квартиру на третьем этаже и частично на кровлю дома. В 16:31 пожар ликвидирован. Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческое площади", - сообщили в ДЧС.

Общая площадь пожара составила 310 квадратных метров.

Силами ДЧС в ходе тушения спасено два человека - 97-летняя бабушка и ребёнок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей. 

"Жителей повреждённой огнём квартиры разместят в гостинице. Все эвакуированные находятся в прибывших для обогрева автобусах. Причина пожара устанавливается", - уточнили в ДЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #Алматы #происшествия
BaigeNews.kz
Вчера, 18:07
652
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх