Пожар в кафе в Алматы: посетители успели покинуть помещение

Пожарным удалось справиться с огнём в кафе в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Ровно за 30 минут пожар локализован. До прибытия подразделений персонал и посетители успели покинуть помещение. По пострадавшим информация не поступала", - сообщили в ведомстве.

В тушении огня задействовано 44 человека личного состава ДЧС города и 11 единиц техники.

"Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, 4 дизельных генератора, вынесено 4 баллона: 1 кислородный, 3 газовых объёмом 50 литров каждый", - уточнили в департаменте.

Пожар ликвидирован в 21:33 на площади 250 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы загорелось кафе, расположенное на Атакенте.