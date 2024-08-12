Пожар в кафе в Алматы: посетители успели покинуть помещение
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
110Фото: скриншот
Пожарным удалось справиться с огнём в кафе в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"Ровно за 30 минут пожар локализован. До прибытия подразделений персонал и посетители успели покинуть помещение. По пострадавшим информация не поступала", - сообщили в ведомстве.
В тушении огня задействовано 44 человека личного состава ДЧС города и 11 единиц техники.
"Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, 4 дизельных генератора, вынесено 4 баллона: 1 кислородный, 3 газовых объёмом 50 литров каждый", - уточнили в департаменте.
Пожар ликвидирован в 21:33 на площади 250 квадратных метров.
Ранее сообщалось о том, что в Алматы загорелось кафе, расположенное на Атакенте.
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