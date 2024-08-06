Пожар в кафе тушат в Жамбылской области
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
140Фото: МЧС РК
В селе Мерке загорелась кровля двухэтажного здания кафе и рядом стоящей донерной, передаёт BaigeNews.kz.
Справиться с огнём пытаются сотрудники МЧС.
Пожар охватил площадь в 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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