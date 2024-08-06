Пожар в кафе тушат в Жамбылской области

Сегодня, 20:21

Сегодня, 20:21

В селе Мерке загорелась кровля двухэтажного здания кафе и рядом стоящей донерной, передаёт BaigeNews.kz.

Справиться с огнём пытаются сотрудники МЧС.

Пожар охватил площадь в 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.