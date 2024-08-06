  • 6 Августа, 21:47
  • BAIGENEWS

Пожар в кафе тушат в Жамбылской области

Сегодня, 20:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
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Фото: МЧС РК

В селе Мерке загорелась кровля двухэтажного здания кафе и рядом стоящей донерной, передаёт BaigeNews.kz.

Справиться с огнём пытаются сотрудники МЧС. 

Пожар охватил площадь в 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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