Сегодня, 20:47

Сегодня, 20:47

Летняя терраса кафе загорелась в Актау. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Кафе пристроено к многоэтажному дому в 19-м микрорайоне.

До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались. Силами ДЧС на безопасное место вынесено три газовых баллона.

Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.