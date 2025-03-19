  • 19 Марта, 21:41
  • BAIGENEWS

Пожар в кафе произошёл в Актау

Силами ДЧС на безопасное место вынесено три газовых баллона.

Сегодня, 20:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: МЧС РК

Летняя терраса кафе загорелась в Актау. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Кафе пристроено к многоэтажному дому в 19-м микрорайоне. 

До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались. Силами ДЧС на безопасное место вынесено три газовых баллона. 

Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.

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