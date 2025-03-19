Пожар в кафе произошёл в Актау
Силами ДЧС на безопасное место вынесено три газовых баллона.
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
127Фото: МЧС РК
Летняя терраса кафе загорелась в Актау. Подробности сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Кафе пристроено к многоэтажному дому в 19-м микрорайоне.
До прибытия пожарного подразделения посетители самостоятельно эвакуировались. Силами ДЧС на безопасное место вынесено три газовых баллона.
Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.
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