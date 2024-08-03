Пожар в кафе быстрого питания потушили в Алматы
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
95Фото: МЧС РК
В Алматы ликвидировали возгорание в одном из кафе быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице.
"Пожарные ликвидировали огонь за 13 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Спасатели также дали несколько рекомендаций казахстанцам на случай, если на кухне загорелось масло.
"Обесточьте плиту или электроприбор, на котором готовите. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной!Не заливайте горящее масло водой — это опасно. Приобретите огнетушители, первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб", — рекомендуют спасатели.
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