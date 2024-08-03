Пожар в кафе быстрого питания потушили в Алматы

В Алматы ликвидировали возгорание в одном из кафе быстрого питания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице.

"Пожарные ликвидировали огонь за 13 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Спасатели также дали несколько рекомендаций казахстанцам на случай, если на кухне загорелось масло.