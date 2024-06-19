Пожар в Иле-Балхашском резервате: об угрозе населению высказались в МЧС

О пожаре в Иле-Балхашском резервате, который видно даже из космоса, высказались в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно данным космомониторинга АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" МЭПР открытого возгорания огня не наблюдается. Происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 гектаров, что подтверждается космоснимками", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, угроза населённым пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой Балхашского района находится в 90 километрах от резервата.

Работниками РГУ ведётся окарауливание данного участка. Возгорание локализовано совместными силами резервата и МЧС.

Площадь пожара будет установлена комиссией министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.