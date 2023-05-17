Пожар в хостеле в Новой Зеландии: шестеро человек погибли, 11 пропали без вести

Фото: Twitter / Wellington City Council

По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в хостеле Loafers Lodge в столице Новой Зеландии - Веллингтоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Судьба ещё 11 человек неизвестна и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не исключил, что число жертв может возрасти.

Пожар в четырёхэтажном доме с 92 комнатами начался около полуночи на последнем этаже. Причина возгорания не называется, но, как пишут СМИ, здание не было оборудовано распылителями воды и в нём не сработала пожарная сигнализация. Часть здания разрушена, власти пытаются выяснить причину инцидента.

Более 50 человек удалось спасти, но местонахождение части постояльцев неизвестно. Сколько именно было людей в хостеле во время пожара, также доподлинно неизвестно. По некоторым данным, их было около 90.

Loafers Lodge сдает комнаты как на короткий, так и длинный срок. Зачастую услугами хостела пользовались персонал больниц, вахтовики, строители, а также люди с низким уровнем достатка.