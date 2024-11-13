  • 13 Ноября, 18:42
  • BAIGENEWS

Пожар в гостинице произошёл в Астане

Сегодня, 17:58
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: МЧС РК

Огнеборцы потушили пожар в гостинице на улице Дукенулы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в одном из номеров загорелись вещи и мебель. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться.

На момент пожара в помещении никого не было. Пострадавших нет.

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