Пожар в гостинице произошёл в Астане

Огнеборцы потушили пожар в гостинице на улице Дукенулы в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, в одном из номеров загорелись вещи и мебель. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться.

На момент пожара в помещении никого не было. Пострадавших нет.