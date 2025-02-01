  • 2 Февраля, 00:03
  • BAIGENEWS

Пожар в гостинице потушили в Алматы

Персонал успел вывести посетителей из здания.

Вчера, 22:18
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 22:18
Вчера, 22:18
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в одной из гостиниц в центре города Алматы по улице Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарные установили, что задымление происходит в подвальном помещении трёхэтажного здания. Персонал успел вывести посетителей из помещения. 

"Для определения очага возгорания огнеборцы провели разведку и ввели пожарные стволы. Огонь в парильном помещении на 8 квадратных метрах локализован за 16 минут с момента прибытия, после чего пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении. 

Для посетителей на время тушения организовали точку обогрева.

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