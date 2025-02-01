Пожар в гостинице потушили в Алматы
Персонал успел вывести посетителей из здания.
Вчера, 22:18
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Вчера, 22:18Вчера, 22:18
145Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в одной из гостиниц в центре города Алматы по улице Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожарные установили, что задымление происходит в подвальном помещении трёхэтажного здания. Персонал успел вывести посетителей из помещения.
"Для определения очага возгорания огнеборцы провели разведку и ввели пожарные стволы. Огонь в парильном помещении на 8 квадратных метрах локализован за 16 минут с момента прибытия, после чего пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
Для посетителей на время тушения организовали точку обогрева.
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