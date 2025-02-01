Пожар произошёл в одной из гостиниц в центре города Алматы по улице Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарные установили, что задымление происходит в подвальном помещении трёхэтажного здания. Персонал успел вывести посетителей из помещения.

"Для определения очага возгорания огнеборцы провели разведку и ввели пожарные стволы. Огонь в парильном помещении на 8 квадратных метрах локализован за 16 минут с момента прибытия, после чего пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Для посетителей на время тушения организовали точку обогрева.