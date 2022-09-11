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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 01:41
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Пожар в горной местности тушат в Алматинской области

Загоревшуюся траву и деревья тушат в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
 
Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 19:58.  
На место загорания незамедлительно были направлены противопожарные подразделения. Расстояние от специализированной пожарной части №2 города Талгар до места вызова составляет 28 километров. По прибытию на место вызова было установлено, что в горной местности происходит загорание сухой травы, кустарников и деревьев. Тушение производится вручную, так как на месте загорания нет доступа к технике", - сообщили в ДЧС.

Указывается, что огонь распространился на площади два гектара. Угрозы частным домам и лесному фонду нет.

В тушении пожара задействованы сотрудники ДЧС Алматинской области и ДЧС Алматы.

Сообщается, что с наступлением темного времени суток производится окарауливание пожара.

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#Пожар
Сегодня, 01:41
98
Журналист

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