  • 7 Августа, 12:16
  • BAIGENEWS

Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован

Сегодня, 10:58
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: Минэкологии РК

Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz

7 августа в 07:00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 гектаров.

В ходе тушения пожара сброшено 40,5 тонн воды.

Тушение пожара было осложнено сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удалённостью водных источников, и переменчивым ветром. 

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