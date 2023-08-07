Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
116Фото: Минэкологии РК
Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz.
7 августа в 07:00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 гектаров.
В ходе тушения пожара сброшено 40,5 тонн воды.
Тушение пожара было осложнено сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удалённостью водных источников, и переменчивым ветром.
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