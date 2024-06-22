Пожар в элитной высотке Астаны: в МЧС поделились кадрами спасения трёхмесячного малыша

В МЧС РК поделились трогательным видео спасения младенца из задымленного здания по проспекту Туран, не далеко от "Хан Шатыра", в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Кадры спасения. Трёхмесячного ребёнка вынес пожарный ПЧ-5 Айдын Бимуханов", — говорится в подписи к видео МЧС.

Напомним, на 26 этаже элитного жилищного комплекса вспыхнула наружная облицовки здания, едкий дым охватил практически всю высотку. Огнеборцы работали по повышенному рангу опасности. Между тем, видео с места события облетели социальные сети, а российские СМИ сообщили о мощном пожаре в высотке рядом с крупным ТРЦ "Хан-Шатыр", который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой "шатёр" в мире.

Пожарным пришлось эвакуировать людей, а на месте происшествия создать штаб. Позже в МЧС сообщили, что угроза распространения огня снята, а затем заявили о полной ликвидации пожара.

Фото и видео МЧС РК