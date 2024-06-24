Пожар в элитном ЖК Астаны: профинансирует ли акимат ремонт квартир и фасада

В акимате Астаны сообщили, что ремонт пострадавших квартир и фасада в ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", где 22 июня произошел пожар, не будет производиться за счет бюджета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской акимат.

Созданная акиматом Астаны комиссия занимается организационными вопросами.

“Ремонт пострадавших квартир и фасада не будет производиться за счет бюджета. Комиссия рассматривает технические вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией здания. С учетом того, что в данном доме произошел пожар, это ЧС, акиматом города оказывается помощь по организационным вопросам”, - говорится в сообщении.

Напомним, на 26 этаже элитного жилищного комплекса вспыхнула наружная облицовки здания, едкий дым охватил практически всю высотку. Огнеборцы работали по повышенному рангу опасности.

Пожарным пришлось эвакуировать людей, а на месте происшествия создать штаб. Позже в МЧС сообщили, что угроза распространения огня снята, а затем заявили о полной ликвидации пожара.