  • 18 Августа, 13:56
  • BAIGENEWS

Пожар в двухэтажной доме отдыха потушили в Жетысу

Сегодня, 09:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Фото: МЧС РК

В селе Акши Алакольского района области Жетысу загорелся двухэтажный дом отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован, а затем и ликвидирован на площади 280 квадратных метров. 27 человек заблаговременно эвакуировались", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

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