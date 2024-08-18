Пожар в двухэтажной доме отдыха потушили в Жетысу

В селе Акши Алакольского района области Жетысу загорелся двухэтажный дом отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован, а затем и ликвидирован на площади 280 квадратных метров. 27 человек заблаговременно эвакуировались", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.