Пожар в двухэтажной доме отдыха потушили в Жетысу
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
261Фото: МЧС РК
В селе Акши Алакольского района области Жетысу загорелся двухэтажный дом отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован, а затем и ликвидирован на площади 280 квадратных метров. 27 человек заблаговременно эвакуировались", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
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