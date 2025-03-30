  • 30 Марта, 14:44
  • BAIGENEWS

Пожар в двухэтажном коттедже потушили в Актау

Пострадавших нет.

Сегодня, 13:13
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: скриншот с видео

В Актау, микрорайоне Шыгыс-2, в двухэтажном частном жилом доме произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

Видео: МЧС РК

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