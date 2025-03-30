Пожар в двухэтажном коттедже потушили в Актау
Пострадавших нет.
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
178Фото: скриншот с видео
В Актау, микрорайоне Шыгыс-2, в двухэтажном частном жилом доме произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Видео: МЧС РК
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