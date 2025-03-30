В Актау, микрорайоне Шыгыс-2, в двухэтажном частном жилом доме произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространения огня, пожар был полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.