В Шымкенте, в микрорайоне Асар в подвальном помещении двухэтажного здания кафе произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.

"По прибытию пожарных из кафе шёл густой черный дым. Нулевая видимость и высокая температура не позволили им сразу обнаружить очаг пожара. Но не смотря на трудности профессионалам удалось ликвидировать огонь, не допустив его распространение. Как выяснилось, в подвале хранились автозапчасти и масла", — говорится в сообщении.