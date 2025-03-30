  • 30 Марта, 10:09
  • BAIGENEWS

Пожар в двухэтажном кафе потушили в Шымкенте

Нулевая видимость и высокая температура не позволили им сразу обнаружить очаг пожара.

Сегодня, 09:27
АВТОР
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МЧС Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27
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Фото: МЧС

В Шымкенте, в микрорайоне Асар в подвальном помещении двухэтажного здания кафе произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.

"По прибытию пожарных из кафе шёл густой черный дым. Нулевая видимость и высокая температура не позволили им сразу обнаружить очаг пожара. Но не смотря на трудности профессионалам удалось ликвидировать огонь, не допустив его распространение. Как выяснилось, в подвале хранились автозапчасти и масла", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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