Пожар в двухэтажном банном комплексе ликвидировали в Алматы
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
70Фото: скриншот с видео
В Алматы огнеборцы потушили пожар в отдельно стоящем двухэтажном банном комплексе "Теремок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован за 38 минут с момента поступления вызова на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС РК.
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