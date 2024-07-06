  • 6 Июля, 21:59
  • BAIGENEWS

Пожар в двухэтажном банном комплексе ликвидировали в Алматы

Сегодня, 21:39
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: скриншот с видео

В Алматы огнеборцы потушили пожар в отдельно стоящем двухэтажном банном комплексе "Теремок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован за 38 минут с момента поступления вызова на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС РК.

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