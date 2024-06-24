Пожар в двухэтажке тушат спасатели в Астане

Кровля двухэтажного жилого дома горит в Есильском районе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“В эти минуты огнеборцы Астаны тушат загорание кровли в одном из двухэтажных жилых домов района Есиль”, - говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.