Пожар в двухэтажке тушат спасатели в Астане
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
44Фото: baigenews.kz
Кровля двухэтажного жилого дома горит в Есильском районе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“В эти минуты огнеборцы Астаны тушат загорание кровли в одном из двухэтажных жилых домов района Есиль”, - говорится в сообщении.
Подробности инцидента уточняются.
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