Пожар в доме семьи Шерзата: аким Алматинской области провел заседание оперативного штаба

В связи с пожаром в селе Азат и ситуацией в Талгарском районе, аким Алматинской области Марат Султангазиев прибыл в оперативный штаб и провел заседание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

"Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Марат Султангазиев.

Глава региона также поручил полностью восстановить сгоревший дом.

"Кроме того, семья получит материальную и психологическую помощь", - добавил аким.

В акимате также отметили, что пострадавшие отказались от временного жилья, поскольку у них имеется родительское жилье.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара в доме семьи Шерзата, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога прибыл первый заместитель министра внутренних дел страны.