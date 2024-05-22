  • 23 Мая, 00:17
  • BAIGENEWS

Пожар в доме потушили в Астане

Вчера, 17:46
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 17:46
Вчера, 17:46
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Фото: МЧС РК

Пожар в заброшенном доме произошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На вызов в районе Байконур выехали пожарные.

Возгорание потушили на площади 50 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена.

 

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