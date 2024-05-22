Пожар в доме потушили в Астане
Вчера, 17:46
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Вчера, 17:46Вчера, 17:46
266Фото: МЧС РК
Пожар в заброшенном доме произошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
На вызов в районе Байконур выехали пожарные.
Возгорание потушили на площади 50 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена.
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