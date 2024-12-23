В селе Уштерек Карасайского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание хозяйственной постройки и автомашины, передает BaigeNews.kz.

По данным МЧС благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 90 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается.