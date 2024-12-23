Пожар в доме ликвидировали в Алматинской области
Сегодня, 08:52
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Сегодня, 08:52Сегодня, 08:52
91Фото: МЧС РК
В селе Уштерек Карасайского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание хозяйственной постройки и автомашины, передает BaigeNews.kz.
По данным МЧС благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 90 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается.
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