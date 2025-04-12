Мощный пожар, который разгорелся сразу в двух садоводства Павлодара, потушили, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар ликвидирован. По уточненным данным, в садоводствах "Строитель" и "Энтузиаст" произошло загорание сухой травы и дачных домиков. Силами ДЧС эвакуировано 55 человек. Пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.

Напомним, горели десятки дачных домиков, видео с места пожара появились в социальных сетях. Работу пожарных осложнял сильный ветер. Площадь пожара составила 50 гектаров. Также в Павлодаре потушили крупный пожар в пойме Иртыша площадью в 48 гектаров и за Усольским мостом на площади 10 гектаров.