  • 12 Апреля, 23:31
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Пожар в дачном массиве Павлодара полностью потушили: эвакуированы 50 человек

Сегодня, 21:42
АВТОР
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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Мощный пожар, который разгорелся сразу в двух садоводства Павлодара, потушили, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар ликвидирован. По уточненным данным, в садоводствах "Строитель" и "Энтузиаст" произошло загорание сухой травы и дачных домиков.  Силами ДЧС эвакуировано 55 человек.  Пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.

Напомним, горели десятки дачных домиков, видео с места пожара появились в социальных сетях. Работу пожарных осложнял сильный ветер. Площадь пожара составила 50 гектаров. Также в Павлодаре потушили крупный пожар в пойме Иртыша площадью в 48 гектаров и за Усольским мостом на площади 10 гектаров.

Видео: ДЧС Павлодарской области

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