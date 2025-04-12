Пожар в дачном массиве Павлодара полностью потушили: эвакуированы 50 человек
Сегодня, 21:42
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Сегодня, 21:42Сегодня, 21:42
174Фото: ДЧС Павлодарской области
Мощный пожар, который разгорелся сразу в двух садоводства Павлодара, потушили, передаёт BaigeNews.kz.
"Пожар ликвидирован. По уточненным данным, в садоводствах "Строитель" и "Энтузиаст" произошло загорание сухой травы и дачных домиков. Силами ДЧС эвакуировано 55 человек. Пострадавших нет", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Павлодарской области.
Напомним, горели десятки дачных домиков, видео с места пожара появились в социальных сетях. Работу пожарных осложнял сильный ветер. Площадь пожара составила 50 гектаров. Также в Павлодаре потушили крупный пожар в пойме Иртыша площадью в 48 гектаров и за Усольским мостом на площади 10 гектаров.
Видео: ДЧС Павлодарской области
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