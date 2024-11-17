Пожар в частном доме в Астане: есть погибшие
Сегодня, 13:13
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Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
170Фото: МЧС РК
В Астане загорелась крыша двухэтажного частного дома, который в результате частично обрушился, передаёт BaigeNews.kz.
В результате погибли дети в возрасте от 2 до 13 лет.
"Пожарные прибыли через шесть минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 квадратных метров. Погибли дети 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения", – говорится в сообщении МЧС РК.
В данный момент на месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, назначена судебно-медицинская экспертиза, специалисты выясняют причины произошедшего. Близким погибших оказывается психологическая помощь.
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