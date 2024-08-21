Пожар в частном доме потушили в Алматинской области
Сегодня, 00:28
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Сегодня, 00:28Сегодня, 00:28
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В Алматинской области потушен пожар, который произошел в одном из частных домов в селе Боралдай Илийского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в министерстве.