Пожар в частном доме потушили в Алматинской области

В Алматинской области потушен пожар, который произошел в одном из частных домов в селе Боралдай Илийского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили в министерстве.