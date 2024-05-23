Пожар в частном доме потушили огнеборцы в Костанайской области

Сегодня, 11:54

Сегодня, 11:54

Кровля частного дома загорелась в Костанайской области. Силами МЧС пожар ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

"В поселке Бауманское Узункольского района произошло загорание кровли частного жилого дома. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует, при эксплуатации электрических приборов соблюдать все правила пожарной безопасности!