Пожар в частном доме потушили огнеборцы в Костанайской области
Сегодня, 11:54
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Сегодня, 11:54Сегодня, 11:54
106Фото: gov.kz
Кровля частного дома загорелась в Костанайской области. Силами МЧС пожар ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.
"В поселке Бауманское Узункольского района произошло загорание кровли частного жилого дома. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует, при эксплуатации электрических приборов соблюдать все правила пожарной безопасности!
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