  • 23 Мая, 13:15
  • BAIGENEWS

Пожар в частном доме потушили огнеборцы в Костанайской области

Сегодня, 11:54
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: gov.kz

Кровля частного дома загорелась в Костанайской области. Силами МЧС пожар ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

"В поселке Бауманское Узункольского района произошло загорание кровли частного жилого дома. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует, при эксплуатации электрических приборов соблюдать все правила пожарной безопасности!

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