Пожар в больнице произошёл в Шахтинске

Пожар в здании центральной больницы ликвидировали в Шахтинске, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, произошло загорание оргтехники в кабинете на третьем этаже. Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.

Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет.