Пожар в больнице произошёл в Шахтинске
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
126Фото: МЧС РК
Пожар в здании центральной больницы ликвидировали в Шахтинске, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС, произошло загорание оргтехники в кабинете на третьем этаже. Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.
Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет.
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