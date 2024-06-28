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  • BAIGENEWS

Пожар в больнице произошёл в Шахтинске

Сегодня, 15:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: МЧС РК

Пожар в здании центральной больницы ликвидировали в Шахтинске, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС, произошло загорание оргтехники в кабинете на третьем этаже. Персонал больницы самостоятельно покинул помещение до прибытия пожарных подразделений.

Силами МЧС горение ликвидировано полностью. Пострадавших нет.

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