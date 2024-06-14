Пожар в бильярдном клубе Кызылорды: 18 человек эвакуировали

Огнеборцы ликвидировали пожар в бильярдном клубе Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели МЧС эвакуировали 18 человек.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.