Пожар в бильярдном клубе Кызылорды: 18 человек эвакуировали
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
118Фото: скриншот
Огнеборцы ликвидировали пожар в бильярдном клубе Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели МЧС эвакуировали 18 человек.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
“В одном из бильярдных клубов города Кызылорда произошло загорание барной стойки на площади 4 кв.м. Благодаря умелым и оперативным действиям огнеборцев горение ликвидировано за 27 минут с момента вызова”, - говорится в сообщении.
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