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Пожар в бильярдном клубе Кызылорды: 18 человек эвакуировали

Сегодня, 18:05
АВТОР
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скриншот Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: скриншот

Огнеборцы ликвидировали пожар в бильярдном клубе Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели МЧС эвакуировали 18 человек.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

“В одном из бильярдных клубов города Кызылорда произошло загорание барной стойки на площади 4 кв.м.  Благодаря умелым и оперативным действиям огнеборцев горение ликвидировано за 27 минут с момента вызова”, - говорится в сообщении.

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