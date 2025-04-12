Огнеборцы ликвидировали горение сухой травы за Усольским мостом в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места пожара появилось в социальных сетях. На кадрах, снятых очевидцами, огонь видно из берёзовой рощи — излюбленного места для летнего отыха павлодарцев. Виновинками пожара пользователи соцетей считают отдыхающих, которы приезжают сюда на шашлыки.

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"Сообщение о возгорании за усольским мостом поступило в 17:00. В тушении участвовали 20 человек и 5 единиц техники. В труднодоступных местах огнеборцы тушили огонь в пешем порядке, используя ранцевые опрыскиватели. Полностью ликвидировать пожар удалось в 18:46 на общей площади 10 гектаров", — прокомментировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Точную причину пожара в ведомстве не назвали, однако рекомендовали павлоарцам быть осторожнее во время отдыха на природе: не разжигать костры в запрещённых местах, не оставляйть горючие материалы без присмотра и обязательно тушить огонь перед уходом.

Между тем, в Павлодаре уже потушили крупный пожар в пойме Иртыша площадью в 48 гектаров и локализовали огонь, охвативший десятки дач садоводства "Строитель": площадь пожара составила 50 гектаров.