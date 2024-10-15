Пожар в банном комплексе произошёл в Алматинской области
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
143Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС потушили пожар в банном комплексе в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В двухэтажном здании загорелась кровля.
Пожар ликвидирован на площади 460 квадратных метров. Не допущено распространение огня на нижние этажи.
К счастью, посетителей в бане не было. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.
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