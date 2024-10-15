  • 15 Октября, 18:10
  • BAIGENEWS

Пожар в банном комплексе произошёл в Алматинской области

Сегодня, 16:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС потушили пожар в банном комплексе в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В двухэтажном здании загорелась кровля.

Пожар ликвидирован на площади 460 квадратных метров. Не допущено распространение огня на нижние этажи. 

К счастью, посетителей в бане не было. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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