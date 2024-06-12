  • 12 Июня, 17:02
  • BAIGENEWS

Баня загорелась в Кызылординской области

Сегодня, 16:42
АВТОР
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МЧС Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: МЧС

Пожар в бане потушили огнеборцы в Кызылординской области. В результате пожара никто не пострадал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

“Во дворе одного из частных жилых домов города Аральск произошло возгорание потолочного перекрытия бани.

Огнеборцы потушили горение за 31 минуту с момента поступления вызова на площади 45 кв.м. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

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