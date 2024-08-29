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  • 29 Августа, 16:18
  • BAIGENEWS

Пожар в автосервисе тушат в Астане

Сегодня, 15:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: МЧС РК

В Астане пожарные борются с огнем в автосервисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.

"Произошло загорание на втором этаже автосервиса. Информация о пострадавших не поступала", - уточнили в ведомстве. 

На данный момент силами МЧС пожар локализован, но полностью еще не потушен.

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