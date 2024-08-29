Пожар в автосервисе тушат в Астане

В Астане пожарные борются с огнем в автосервисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.

"Произошло загорание на втором этаже автосервиса. Информация о пострадавших не поступала", - уточнили в ведомстве.

На данный момент силами МЧС пожар локализован, но полностью еще не потушен.