Пожар в автосервисе тушат в Астане
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
99Фото: МЧС РК
В Астане пожарные борются с огнем в автосервисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.
"Произошло загорание на втором этаже автосервиса. Информация о пострадавших не поступала", - уточнили в ведомстве.
На данный момент силами МЧС пожар локализован, но полностью еще не потушен.
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