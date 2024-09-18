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  • BAIGENEWS

Пожар у школы Quantum произошёл в Астане

Сегодня, 17:07
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: МЧС РК

В Астане ликвидируют пожар на улице Е-900 в районе Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Видео с чёрным дымом, распространяющимся за за школой Quantum, разлетелось в Сети.

В МЧС пояснили, что на строительном объекте неподалёку от школы произошло горение контейнера с резино-техническими изделиями на площади 30 квадратных метров.

Пожар силами спасателей локализован. Пострадавших нет.

 

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