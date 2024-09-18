Пожар у школы Quantum произошёл в Астане
Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07Сегодня, 17:07
78Фото: МЧС РК
В Астане ликвидируют пожар на улице Е-900 в районе Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Видео с чёрным дымом, распространяющимся за за школой Quantum, разлетелось в Сети.
В МЧС пояснили, что на строительном объекте неподалёку от школы произошло горение контейнера с резино-техническими изделиями на площади 30 квадратных метров.
Пожар силами спасателей локализован. Пострадавших нет.
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