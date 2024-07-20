  • 20 Июля, 22:44
  • BAIGENEWS

Пожар у озера Талдыколь в Астане полностью ликвидирован

Сегодня, 21:53
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53
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Фото: МЧС РК

В Астане полностью потушили загоревшийся камыш и сухую траву у озера Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар ликвидирован полностью по уточнённой информации на площади 1500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации были задействованы силы и средства МЧС в количестве 33 человек личного состава,  семь единиц техники", — говорится в сообщении.

На данный момент проводится окарауливание.

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