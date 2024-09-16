Пожар тушили в торговом доме в Астане
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
51Фото: МЧС РК/иллюстративное фото
В Астане ликвидировали пожар в одном из торговых домов в районе Байконыр, передаёт BaigeNews.kz.
Возгорание произошло на цокольном этаже. Вспыхнула бумага, коробки и декор на площади 50 квадратных метров.
Пожар силами спасателей ликвидирован. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
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