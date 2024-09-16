Пожар тушили в торговом доме в Астане

В Астане ликвидировали пожар в одном из торговых домов в районе Байконыр, передаёт BaigeNews.kz.

Возгорание произошло на цокольном этаже. Вспыхнула бумага, коробки и декор на площади 50 квадратных метров.

Пожар силами спасателей ликвидирован. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.