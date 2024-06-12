  • 12 Июня, 15:30
  • BAIGENEWS

Пожар тушат возле завода Allur в Костанае

Сегодня, 14:07
АВТОР
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ng.kz Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07
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Фото: ng.kz

В эти минуты в городе Костанай спасатели МЧС Казахстана тушат возгорание на территории одного из цехов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительным данным, в покрасочном цехе произошло загорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м.

К слову, на месте огнеборцы работают по повышенному рангу.

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