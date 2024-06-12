Пожар тушат возле завода Allur в Костанае
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
167Фото: ng.kz
В эти минуты в городе Костанай спасатели МЧС Казахстана тушат возгорание на территории одного из цехов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительным данным, в покрасочном цехе произошло загорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м.
К слову, на месте огнеборцы работают по повышенному рангу.