Пожар тушат возле завода Allur в Костанае

В эти минуты в городе Костанай спасатели МЧС Казахстана тушат возгорание на территории одного из цехов, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительным данным, в покрасочном цехе произошло загорание кровли. Предварительная площадь пожара составляет 30 кв.м.

К слову, на месте огнеборцы работают по повышенному рангу.