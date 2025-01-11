Пожар тушат в здании престижного вуза в Алматы
В тушении пожара задействовано почти 60 человек.
Сегодня, 23:18
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Сегодня, 23:18Сегодня, 23:18
83Фото: Telegram-канал Kursiv.Media
В Алматы пожар вспыхнул в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным ведомства, в одном из помещений на четвёртом этаже горит потолочное перекрытие.
"Работа по тушению пожара продолжается. Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС. Работают четыре звена газодымозащитной службы", – сообщает МЧС.
Позже стало известно, что в здании КБТУ горит чердачное помещение, имеются скрытые очаги горения. Пожару присвоен повышенный третий ранг.
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