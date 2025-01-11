  • 11 Января, 23:37
  • BAIGENEWS

Пожар тушат в здании престижного вуза в Алматы

В тушении пожара задействовано почти 60 человек.

Сегодня, 23:18
АВТОР
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Telegram-канал Kursiv.Media Сегодня, 23:18
Сегодня, 23:18
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Фото: Telegram-канал Kursiv.Media

В Алматы пожар вспыхнул в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, в одном из помещений на четвёртом этаже горит потолочное перекрытие. 

"Работа по тушению пожара продолжается. Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС. Работают четыре звена газодымозащитной службы", – сообщает МЧС.

Позже стало известно, что в здании КБТУ горит чердачное помещение, имеются скрытые очаги горения. Пожару присвоен повышенный третий ранг.

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