В Алматы пожар вспыхнул в здании Казахстанско-Британского технического университета по улице Толе би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, в одном из помещений на четвёртом этаже горит потолочное перекрытие.

"Работа по тушению пожара продолжается. Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС. Работают четыре звена газодымозащитной службы", – сообщает МЧС.

Позже стало известно, что в здании КБТУ горит чердачное помещение, имеются скрытые очаги горения. Пожару присвоен повышенный третий ранг.