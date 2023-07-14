- Подростки смогут ездить в поездах без доверенности родителей 12:14 120
- МИД КР взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в ТРЦ в Астане 12:05 112
- Пожар тушат в Коргалжынском заповеднике 11:58 115
- Полиция ищет обманувшую шымкентцев на 60 миллионов тенге женщину 11:50 162
- На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 8,3 млрд тенге 11:17 177
- Новый собственник "РИДДЕР ТЭЦ" обещает закрыть все долги предприятия за свой счёт 10:51 240
- Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки 10:23 709
- Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция 10:14 368
- Учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек 10:10 270
- По росту цен на лекарства Казахстан лидирует в ЕАЭС 09:50 352
- Доля "автохлама" на дорогах Казахстана растёт 09:30 522
- Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии 09:03 398
- Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии 08:59 419
- Постановка на воинский учёт станет автоматической в Казахстане 08:45 432
- Тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области 08:20 1017
- МВД провело три спецоперации по задержанию известной криминальной группировки 08:00 610
- Казахстанец завоевал гран-при детского конкурса "Славянского базара" в Беларуси 07:46 1482
- Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости 06:48 452
- Рабочие погибли в канализационном колодце в Атырауской области 05:03 628
- В WhatsApp добавили новую функцию 04:15 544
- Приговор по делу о тройном убийстве в Атырау оставили без изменений 03:31 530
- В Костанае будут судить главврача центра психического здоровья 02:55 1349
- Океаны Земли изменили цвет 01:43 2215
- Памятник Абаю изрисовали в Усть-Каменогорске 00:18 757
- На экс-сотрудников "Риддер ТЭЦ" завели уголовное дело 13.07.2023 516
- В Алматы вновь изменится схема проезда по проспекту аль-Фараби 13.07.2023 627
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 2798
- Осуждённому за разжигание розни Ермеку Нарымбаеву смягчили приговор 13.07.2023 1976
- Пожар на горе Кокше тушат в Боровом 13.07.2023 590
- Штраф отцу Бауыржана Байбека прокомментировали в ГАСК 13.07.2023 622
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 718
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 541
- Опубликованы контакты глав территориальных департаментов Антикоррупционной службы 13.07.2023 508
- Камыш загорелся в Коргалжынском заповеднике 13.07.2023 567
- Аттракционы в центральном парке Алматы станут бесплатными для 22 тысяч детей 13.07.2023 708
- Новая набережная появилась в Астане 13.07.2023 712
- Курс доллара вырос в Казахстане 13.07.2023 583
- Горящий камыш потушили на побережье Каспия 13.07.2023 572
- Когда завершится ремонт республиканских трасс Казахстана, рассказали в "Казавтожол" 13.07.2023 576
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 674
- Подведены итоги легализации авто в Казахстане 13.07.2023 595
- Концерт Земфиры в Астане состоится 13.07.2023 688
- Где чаще всего нарушают права потребителей в Казахстане 13.07.2023 660
- Мирный атом и коровы: почему жители Курчатова хотят огородить город забором 13.07.2023 722
- Как прошло открытие памятника Александру Невскому в Алматы 13.07.2023 2420
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 918
- Сделано в СССР: как выглядят футбольные стадионы Казахстана, и сколько на них тратят 13.07.2023 758
- Лесной пожар в области Абай ликвидировали 13.07.2023 428
- Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО 13.07.2023 661
- Фермерам в трёх регионах Казахстана не хватает воды 13.07.2023 620
- Астанчане пожаловались на нехватку билетов до Урджара 13.07.2023 525
- Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем 13.07.2023 963
- "Евросоюз заинтересован в углублении сотрудничества с РК" - спецпредставитель ЕС по ЦА 13.07.2023 586
- Тайник с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области 13.07.2023 688
- В отношении ТОО "Орхан" завели уголовное дело – Досаев 13.07.2023 788
- Стоимость проезда по платным дорогам могут поднять в стране 13.07.2023 940
- Насколько успешны политические реформы в Казахстане? Мнения экспертов 13.07.2023 545
- Подозреваемого в наркосбыте экстрадировали из Германии - Генпрокуратура 13.07.2023 641
- Как защитить детей от падения из окон, рассказали спасатели и детский омбудсмен 13.07.2023 597
- Отца Бауыржана Байбека осудили в Астане 13.07.2023 1865
- Детский омбудсмен считает нужным возбудить дело на Бейбута Шуменова 13.07.2023 945
- Досаев ответил на критику по замене бордюров в Алматы 13.07.2023 497
- Подозреваемого в покушении на убийство ищут с 2021 года в Шымкенте 13.07.2023 704
- Госаудиторы укрывали хищения в сфере образования 13.07.2023 575
- Цены на жилье в Казахстане: нужно ли торопится с покупкой – мнения аналитиков 13.07.2023 821
- Быть азиатом значит быть успешным и открытым - Еркин Тукумов 13.07.2023 568
- Гоняем по два раза в день: костанайские фермеры рассказали о войне с сайгаками 13.07.2023 3876
- Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги 13.07.2023 673
- Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах РК 13.07.2023 640
- Сотрудники КНБ отмечают профессиональный праздник 13.07.2023 1020
- Госкомиссия расследует причины аварии на МАЭК и АНПЗ 13.07.2023 523
- Более 400 проблем бизнеса решены в рамках проекта "Бизнеске жол" 13.07.2023 716
- Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на коммуналку 13.07.2023 643
- Месяц ищут спасатели утонувшего подростка в Атырау 13.07.2023 720
- Скандал вокруг приобретаемых авто бизнес-класса для полицейских разгорается в Кызылординской области 13.07.2023 893
- Ажар Гиният объяснила, почему до сих пор не встретилась с тремя заболевшими ВИЧ алматинцами 13.07.2023 1206
- В одном из районов Астаны нарушилась подача воды 13.07.2023 794
- Температурные рекорды 49-летней давности побиты в Костанае 13.07.2023 727
- Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау 13.07.2023 770
- Елена Рыбакина сделала заявление после вылета с Уимблдона-2023 13.07.2023 1544
- LOADING...
Сегодня, 11:58
115
115Фото: vtinform.com
Пожар тушат в Коргалжынском заповеднике
Природный пожар тушат в Коргалжынском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.
"Продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка "Коргалжынский заповедник" в 35 километрах от села Шалкар. Открытого горения не наблюдается, происходит тление отдельными очагами. По информации лесхоза предварительная площадь возгорания составила 25 гектаров" - говорится в сообщении.
К слову, в тушении задействованы силы и средства департамента по ЧС и лесхоза. Для тушения пожара также привлечен вертолет "Казавиаспас". С момента тушения загорания осуществлено 20 сбросов воды объемом 60 тонн.
Поделитесь:
-
Trend news
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 2789
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 717
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 916
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1103
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1004
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 26394
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3293
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1376
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6492
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2645
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1741
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2047
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2182
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1616
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1684
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2379
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5490
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1898
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1459
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4749
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4403
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2889
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3048
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1782
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3506
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2947
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1913
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1943
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2031
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13386
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2431
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1823
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2915
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3756
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2683
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3005
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2542
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2947
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3459
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3081
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2844
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2292
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3256
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1971
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4290
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3166
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179659
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2297
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4854
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5451
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4939
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3923
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3173
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7912
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2808
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22153
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3854
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16736
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5546
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11671
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3506
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5352
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3769
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3679
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4028
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4109
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4769
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3240
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4279
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28409
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2831
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3422
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3357
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3544
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3146
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4058
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3176
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4215
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12255
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30917
-
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 540
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 674
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1024
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 730
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1233
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1588
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1605
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1694
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1686
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1662
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1947
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1914
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1482
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1971
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1706
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1657
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1910
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2112
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1917
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1671
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1799
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1665
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2306
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1791
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1969
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2800
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2103
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1893
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2081
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1846
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1806
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1747
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2012
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2545
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2132
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2001
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3949
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2252
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3061
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3883
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2463
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2463
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38925
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2243
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3412
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2737
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2553
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3364
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2771
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2868
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3248
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3254
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3612
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4257
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4804
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4058
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3486
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3544
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3271
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4351
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5368
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4549
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3858
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3317
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4162
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3167
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3603
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3503
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3924
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4107
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3667
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4136
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4342
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6120
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4602
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6438
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4824
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4556
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4170
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 5027