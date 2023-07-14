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Природный пожар тушат в Коргалжынском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"Продолжается тушение загорания камыша на территории государственного национального природного парка "Коргалжынский заповедник" в 35 километрах от села Шалкар. Открытого горения не наблюдается, происходит тление отдельными очагами. По информации лесхоза предварительная площадь возгорания составила 25 гектаров" - говорится в сообщении.

К слову, в тушении задействованы силы и средства департамента по ЧС и лесхоза. Для тушения пожара также привлечен вертолет "Казавиаспас". С момента тушения загорания осуществлено 20 сбросов воды объемом 60 тонн.