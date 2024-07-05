Пожар тушат в комплексе Нурлы-Тау в Алматы
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
207Фото: МЧС РК
В жилом комплексе Нурлы-Тау в Алматы произошёл пожар. На месте работают звенья газодымозащитной службы, передаёт BaigeNews.kz.
"С 17:55 силы и средства ДЧС ликвидируют загорание в Бостандыкском районе, ЖК Нурлы-Тау. Произошло горение квартиры на восьмом этаже 32-этажного жилого дома", - сообщили в ДЧС Алматы.