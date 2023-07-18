Пожар тушат в горном массиве в Карагандинской области

Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

Для тушения природного пожара в Карагандинской области привлечён вертолёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Пожар охватил горный массив в Талдинском сельском округе Шетского района. Огонь перешёл на лесные околки четырёх кварталов Актогайского хозяйства по охране лесов. Общая площадь горения предварительно составляет 150 гектаров, из них потушено 110-120 гектаров.

"Тушение продолжается на шести отдельных очагах на площади 20-30 гектаров и осложнено сложным горным рельефом, наличием густого сухостоя в околках, повышенной температурой воздуха и ветром. К тушению пожара сегодня привлечён вертолет АО "Казавиаспас" с водосливным устройством, которым совершено 24 сброса воды объёмом 72 тонны", — сообщили в ДЧС.

Всего в ликвидации пожара задействованы 114 человек и 20 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлены 22 человека и пять единиц техники ДЧС Карагандинской области.

Кроме того, на территории Карагандинской области зарегистрированы три степных загорания в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, которые ликвидированы силами ДЧС и добровольных противопожарных формирований.

Как отмечают в ДЧС, основными причинами природных пожаров являются неосторожное обращение с огнём, разведение костров, грозовые разряды, неисправные искрогасители сельскохозяйственной техники. Установившаяся жаркая и ветреная погода без осадков способствует росту количества природных пожаров. ДЧС призывает население на природе быть очень внимательными: не бросать непогашенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, битое стекло.