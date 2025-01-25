Пожар в ледовом дворце Almaty Arena тушат сотрудники МЧС в Алматы. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:15 25 января в Алатауском районе Алматы, в микрорайоне Нуркент, силы и средства ДЧС ликвидируют загорание матов на первом этаже в малом зале МФК Almaty Arena. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения", — прокомментировали в ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, в 15:46 пожар локализовали, не допусти тем самым распространения огня.