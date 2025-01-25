Пожар тушат в Almaty Arena
До прибытия пожарных посетители и персонал самостоятельно покинули помещения.
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
74Фото: alutech-group.com
Пожар в ледовом дворце Almaty Arena тушат сотрудники МЧС в Алматы. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
"В 15:15 25 января в Алатауском районе Алматы, в микрорайоне Нуркент, силы и средства ДЧС ликвидируют загорание матов на первом этаже в малом зале МФК Almaty Arena. До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения", — прокомментировали в ДЧС мегаполиса.
По данным ведомства, в 15:46 пожар локализовали, не допусти тем самым распространения огня.