  • 25 Января, 16:15
  • BAIGENEWS

Пожар тушат в Almaty Arena

До прибытия пожарных посетители и персонал самостоятельно покинули помещения.

Сегодня, 15:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
alutech-group.com Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
74
Фото: alutech-group.com

Пожар в ледовом дворце Almaty Arena тушат сотрудники МЧС в Алматы. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:15 25 января в Алатауском районе Алматы, в микрорайоне Нуркент, силы и средства ДЧС ликвидируют загорание матов на первом этаже в малом зале МФК Almaty Arena.  До прибытия пожарных подразделений посетители и персонал самостоятельно покинули помещения", — прокомментировали в ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, в 15:46 пожар локализовали, не допусти тем самым распространения огня.

Самое читаемое

Наверх