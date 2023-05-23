Пожар со взрывами в Астане: пострадали два человека

В пожаре, произошедшем в строящемся доме в Астане, пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

Оба пострадавших работали в новостройке.

"На месте бригада "103" осмотрела пострадавших. Один из них, 32-летний мужчина, получил ожог руки - два процента, второй, 31-летний мужчина - ожог лица 1%. Пострадавшие отказались от госпитализации", - уточнили в ДЧС.

Напомним, крупный пожар начался в одном из зданий на левом берегу Астаны вблизи торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр".